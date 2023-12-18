Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


18 Aralık 2023 20:10
GSB YYP

11 Aralıkta evrak teslim ettim, tahmini olarak ne zaman çağrılırım? Yaşadığım şehir ile tercih ettiğim şehir başka, yerleşmem için belirli bir süre veriyorlar mı? Aklımda bir ton soru var.

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