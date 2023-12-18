Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2023 20:12
Seyyanen zam

Abiler iyi akşamlar cümleten bu seyyanen zam 2024 yılında iptal mı olacak madde de 15/07/2023-31/12/2023 arasında diyor ?


gerçek340601
Şef
18 Aralık 2023 20:15

Öyle bir şeyin olması mümkün değil


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2023 20:15

Yahu arkadaş yapmayın Allah aşkına. Bıkmadınız mı bundan :)) Türkiye cumhuriyeti tarihinde bordroya kanunla eklenen bir kalemin bordrodan çıkarıldığı görülmüş mü.

Seyyanen zam katsayısı 31 aralık 2023 tarihine kadar geçerli olduğu için millet ocakta bordrodan çıkacak sanıyor. Halbuki katsayı 1 ocak tarihinde güncellenecek. Mevzu bundan ibaret.


Yenimemur353535
18 Aralık 2023 20:16

Abi daha yeni memur oldum ve bilmiyorum neyin ne olduğunu

Anuşirvann, 30 dk. önce

Yahu arkadaş yapmayın Allah aşkına. Bıkmadınız mı bundan :)) Türkiye cumhuriyeti tarihinde bordroya kanunla eklenen bir kalemin bordrodan çıkarıldığı görülmüş mü.

Seyyanen zam katsayısı 31 aralık 2023 tarihine kadar geçerli olduğu için millet ocakta bordrodan çıkacak sanıyor. Halbuki katsayı 1 ocak tarihinde güncellenecek. Mevzu bundan ibaret.


Anuşirvann
Genel Müdür
18 Aralık 2023 20:19

Ama güzel kardeşim bu konu defalarca açıklandı. Keşke forumda biraz araştırma yapsaydın bu başlığa gerek kalmazdı.

Yenimemur353535, 29 dk. önce

Abi daha yeni memur oldum ve bilmiyorum neyin ne olduğunu


Yenimemur353535
18 Aralık 2023 20:20

Abi baktım da çok anlamadım onları. Bu zamma göre plan yapmıştım kredi filan çektim o yüzden bunu kafaya taktım biraz

Anuşirvann, 26 dk. önce

Ama güzel kardeşim bu konu defalarca açıklandı. Keşke forumda biraz araştırma yapsaydın bu başlığa gerek kalmazdı.


Yenimemur353535
18 Aralık 2023 20:21

Bir kaç kişi kalkacak filan dedi de korktum biraz


Thalesemre
Genel Müdür
18 Aralık 2023 20:33

Arkadaşım hadi kanunu bilmiyorsun eyvallah. Hadi diyelim sana bu kalemin kalkacağını söyleyen kişilerin doğru söylediğini farz edelim. En düşük memur maaşı şuan 22 bin. 8 bin lira uçtu gitti kaldı 14 bin. Ocakta yüzde 50 zam gelsin oldu sana 21 bin. Yani bu varsayıma göre temmuzda en düşük memur maaşı 22 bin iken ocakta yüzde 50 zamla 21 bin olacak. Bunu aklın alıyor mu? Ben senin yerinde olsam bunu sana her kim söylediyse onu cimere şikayet ederdim. Bunu söyleyen memursa memurluk yaptırılmamalı bence.

Yenimemur353535, 24 dk. önce

Bir kaç kişi kalkacak filan dedi de korktum biraz

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