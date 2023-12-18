Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Aralık 2023 20:24
Sözleşmeli teknisyen eğitim durumuyla tayin hakkında

Adalet bakanlığında 1 senelik sözleşmeli bilgisayar teknisyeniyim. Başka şehirde örgün bilgisayar mühendisliği öğrenciliğim bulunmaktadır. Öğrencisi olduğum şehre geçici görevlendirme ya da tayin alabilir miyim konu hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi ? Eğer böyle bir şey mümkünse dilekçe örneği olan paylaşabilir mi

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