Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 21:22
29.dönem istanbul
istanbula tayinimiz çıktı ilk defa başlama yapacağız mehil izni bitince personel il personel şube müdürlüğüne mi gidiyoruz ilk bayrampaşa cevik kuvvete mi, okuldan da bi bilgilendirme yapmadılar

Garibantr
Memur
18 Aralık 2023 21:23
siz gidin sizi bulurlar whatsapp dan grup vs kurarlar dediler öyle birşeyde olmadı :)
Toplam 1 mesaj

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