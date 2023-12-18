Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Aralık 2023 22:12
Sporcu lisansım açık liseye geçmek için yeterli midir?

12. sınıfım 18 yaşımdayım. 2. dönem açığa geçmek istiyorum, 2013'den 2018'e kadar judo ile uğraştım e-devlette resmi olarak 2013'de çıkarılmış (lisans) 2014 ve 2018 arasında vize edilmiş judo lisansım var. Şartları karşılar mı? Teşekkürler.

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