Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 22:20
batıdan batıya tayin
herkese selam 06 ilinde 8.senem batı batı tayin düşünüyorum.Tercihler ne zaman yapiliyo ?Bilen yol gösteren olurmu şimdiden tesekurler

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