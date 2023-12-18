Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Aralık 2023 22:23
Tedaş Personeli Görevde Yükselme Sınav Usulsüzlüğü
Sözde görevde yükselme sınavı açıyorlar insanlar bir umut deyip çalışıyor ama yine de kimi atamak istiyorlarsa sınav kisvesi altında onu bir şekilde atıyorlar. Öyle gizli saklı da yapmıyorlar. Görevde yükselmeye tabi bir çok boş pozisyon için ise sınav açmadılar. Gerekçesi ise o poziyonda görevlendirme şeklinde çalışanların görevde yükselme yönetmeliğinin genel ve özel şartlarını taşımaması. Hem şartları taşımayanlara görevlendirme veriyorlar hem de görevlendirme olanlar şartları taşımıyor diye o pozisyonlar için görevde yükselme açmıyorlar. Sorduğunuzda da açık açık söylüyorlar birde bunu. EÜAŞ gibi bu sınavda mahkemelik olur maalesef. Mahkemesi de yine en az 10 yıl sürer. Çok mu zor cidden ya fırsat eşitliği ver, aç tüm boş pozisyonlar için sınav liyakat esaslı ata ya ne var yani kime kalmış dünya da size kalsın. Bunca insanın hakkına giriyorsunuz. Yazıktır.

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