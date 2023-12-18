Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Aralık 2023 22:56
Jandarma Sözleşmeli Astsubaylıktan Memurluğa geçiş

Merhaba Sözleşmeli Jandarma Astsubayı olarak görev yapmaktayım memurluğa geçiş için biraz araştırma yaptım ancak ney bir bilgi bulamadım geçiş için şartlar nedir kaç yıl hizmet etmiş olmam gerekiyor bilgisi olan birisi yardımcı olabilirmi

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