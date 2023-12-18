Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 23:03
Rütbe Terfi Süreleri Yeni Torba Yasa
Sayın bakanın bahsettiği torba yasanın içeriğinde terfi süreleriyle bir değişiklik öngörülüyor mu bu konuda bilgisi olan var mı?

tasb
18 Aralık 2023 23:05
Kd.Çvş rütbesinin bekleme süresinin 2 yıla düşürülmesine yönelik bir madde bulunuyor.

ABlood
Aday Memur
19 Aralık 2023 00:02

Bas polisler basmudur olacakmış

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