Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Aralık 2023 23:23
Polislikte mazeret izni hakkında

Neden emniyet teşkilatında mazeret izni kullanımi yaygın değil çevremizde uzmanlara astsubaylara vb mecburen bu izni kullandiriyolar madem böyle bir hakkımız var neden bizde yaygın değil

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