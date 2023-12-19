Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 00:01
Müdür yardımcılığı İSTİFA! Acil yardim

Mdr yrd. dan istifa edip öğretmenliğe geçmek istiyorum. Branşımdan dolayı görev yaptığım ilçede boşluk yok, ayrıca il merkezinde de branşımdan yer yok. Yönetmeliğe göre ilçe de boşluk yok ise tercihi de dikkate alınarak il içerisinde ataması yapilir deniyor. Atamaya sordum dilekçenin yaz il merkezine ataman yapılır denildi, atama şube müdürü ise il merkezi dolu ilçe emrine yani bulundum ilçe emrine verileceğini söyledi . Bu durumda çalıştigim ilçe emrine mi, istediğim ve ikamet ettiğim il emrine mi yada açık olan herhangi bir ilçeye verebilirler mi

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