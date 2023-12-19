Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 00:08
Müdür yardımcılığına senelik izinin Kullandirilmamasi!

Ufak cocugumdan dolayı bakıcı bulamadigimizdan müdür yardımcısı olarak çalıştığım yerde 25 günlük senelik izine çıkayım akabinde 2024 yılında gelecek 30gün izine de ayrilirayrılırım diye düşünürken okul müdürüm bu sene 25 günlük izninde sadece 5 gün veririm geri kalanı vermem çünkü okul devam ediyor dedi. Bende rapor aldım. İznimi kullandirmamasi suç değil mi? Bana iznini kullandırma okul müdürünün insiyatifinde diyor. Benim mazeretim var bakıcı bulamadım eşim çalışıyor çocuğa o bakamaz çocuğumuzun doktor kontrolü oluyor vs. Ben bu izni yazılı dilekçe ile isteyip ilçeden işleme koysam nasıl olur acaba. Okul müdürünün izne çıkarmam gibi bir hakkı var mı


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
19 Aralık 2023 00:42

2 ay okula gelmemektedir bahsediyorsunuz. Okul acikkan iş ve isleyis nasıl olacak ?

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