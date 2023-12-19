Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Aralık 2023 01:22
polis maaşı asgari ucret olacak
Ali yerlikayada polisi görmezden geliyor anladık ki polis herkes için gozardi edilebilir olmuş ..

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