Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 01:39
soruşturma
bakanlık müfettişleri bir şikayet üzerine ilimize geldiler. Soruşturmayı yapıp gittiler. 60 gün oldu hala soruşturma raporu gelmedi. Normal mi? Bilgi sahibi olanlar yardımcı olabilir mi? Teşekkür ederim..

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