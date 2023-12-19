Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 02:01
Öğretmenler Hakkında Ne Dediler

Öğretmenler hakkında hangi yetkili ve etkililer ne dedi?

İçinizi acıtan, sizi sevindiren, öğretmenlik mesleğinin imajını yükselten, öğretmeni itibarsızlaştıran... artık ne varsa.

Tırnak içinde sözleri ve sözü söyleyeni paylaşmak ve yorumu okurlara bırakma metodu iyi olabilir.

Hafıza başlığı..

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