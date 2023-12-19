Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 02:26
Tarım ve Orman Bakanlığı Nakil Tek Başlıkta Toplanalım.
Ogm personeliyim. Vhki kadrosundayım. 7433 ile kadroya geçtim. Eşim öğretmen. Bulundugum yerde norm kadrosu yok. İl emri verebiliyorlar bazen ama her zaman değil. Eşimin yanına il dışı nakil talebinde bulundum. Meb ile yazışma yapılacağı söylendi; gelen cevaba göre değerlendirme yapılacak denildi. Bu gece itibari ile dilekçemi vereli 30 gün oldu. Aydı durumda olan arkadaşlar varsa meb'in personele bakış açısı ne oldu. Gelen cevaplar genel olarak mebin personelini bırakmadığı yönde ama.

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