KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 02:33
3+1 yıl sözleşmeli olayı nedir ?

arkadaşlar şimdi mülakatsız merkezi atama ile atandık diyelim. Direkt memur olamıyoruz mu ? 3+1 Yıl boyunca sözleşmeli mi olacağız? Mesela bu 3+1 Yıl içinde bizi çıkarma hakları var mı? Performansını beğenmedik vs diyip yani bunun olayı ne tam anlamadım

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