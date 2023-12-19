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Editörler : Lanet


19 Aralık 2023 03:11
Arkeoloji Haberleri

https://www.trthaber.com/haber/kultur-sanat/turk-tarihinde-bir-ilk-3-bin-800-yillik-altigen-kurgan-bulundu-818542.html

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