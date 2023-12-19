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Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 03:18
Evlilik mi Yoksa Bekarlık mı Sultanlık?

Bu zamanda bekarlıkta evlilikte sultanlık değil, bekar olursunuz hayatta yapayalnız bir başınıza kazık gibi yaşamaya çalışırsınız çamaşır bulaşık ve temizlikten tutunda alışverişe kadar herşey ellerinizden öper mala bağlar artık öyle bir raddeye gelirsiniz ki yaşıyormuyum yoksa ölümüyüm demeye başlarsınız, evli olursunuz işten eve 10 dk geç bile gelseniz evde büyük bir çıngar çıkabilmesi için iyi bir sebep olabilir, dışarda bir arkadaşınızla 1 saat çay sohbeti yapacak olsanız bile eşinize hatta kayınvalidenize kayınpederinize raporlama yapmak durumunda kalırsınız ama tabi çok paranız varsa haliniz vaktiniz yerindeyse işler değişir....

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