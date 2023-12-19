Gece çalışma tazminatı.

Teşkilatın en büyük sorunu gece çalışan memur ile gündüz çalışan arasında fark olması.gece çalışma insanın doğasına aykırı ve daha çabuk yaşlandırır,yıpratır,hasta eder ve yaşam süresi kısalır.meslek hayatı boyunca gece yüzü görmeyen amir müdür ve bayan memurların yaşamı incelensin arada çok büyük uçurum var.gece çalışan en az 100/50 daha fazla ücret almalı ki hiç olmazsa bu adaletsizlik biraz eşitlensin.sanki bizim en büyük sorunumuz yaş haddinin uzatılması mı,bu kime yarayacak gece yüzü görmeyen amir, müdür bayan memurlara ve şubelerde çalışanlara,hele bir de ikinci şark kalkarsa daha da vahim olur.bence adaletsizliklerin giderilmesi için gece çalışma herkeze eşit olmalı ya da bunun bir getirisi olmalı.