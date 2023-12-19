Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2023 08:16
Büyük Maaş Reformu

Bildiğiniz üzere tüm memurlar mesai ücreti üzerinden maaşlarını almaktadır. Bu da birtakım adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir. Bazı kurumlarda çalışanlar çok fazla iş yapmayıp diğer kurumda çalışanlar çok fazla iş yapıp aynı ücreti almaktadır.

Veyahut aynı kurumda dahi biri 8 saatlik mesainin 2 saatinde etkin çalışıp diğer 8 saatlik mesainin 12 saatinde çalışmasına rağmen aynı ücreti alıyor.

1-) İlk olarak mesai ücretlerinin tamamen kaldırılıp saatlik ücrete geçilmesinden yana buluyorum. Yüz tanıma sistemiyle kuruma geliş ve çıkış saatini tutmaları gerek.

2-) O günkü OECD verilerine göre hesaplanmış günlük hedefleri tutturmuş tutturmamış mı ona göre saatlik ücreti kat sayılarla çarpılması lazım (Mesela bir kamu çalışanı o günlük hedefin %80 ını tutturduğunda saatlik ücreti 0.8 ile çarpılmalı veya o günlük işin %150 sini yaptığında 1.5 ile çarpılmalı)

3-) Her meslek birbirine eşit değil. Meslekler arasında farklılık olmak zorunda yoksa kimse o mesleği seçmek istemez. Mesela uç örnekler olacak. En düşük memurluk 22 bin üzerinden aylık 160 saat çalışmayla o kadar ücret alıyorsa saatlik 137.5 tlye denk gelecek. Mühendisin 28 civarında alıyor diğer kamu görevlerinden farklı konumda olması lazım 40 bin üzerinden aylık 160 saat çalışmayla; saatlik ücreti 250 tlye. En düşük hekim 40 bin civarı almaktadır. Onu da 48 üzerinden aylık 160 saat çalışmayla saatlik ücreti 300 tlye sabitlenmesi lazım.

4-) Mühendislik, hekimlik, hemşirelik vb kariyer mesleklerinde bir üst unvanda olanın saatlik ücreti atıyorum 1.25-1,50-1,75 gibi rakamlarla çarpılıp o ücret tariflendirilmesine göre hesaplanması gerek

5-) Tüm ek tazminatların, teşvik de dahil kaldırılması gerek. Madde 2 tüm bunları fazlasıyla karşılayacak

6-) Nöbet ücretlendirilmesi mesai ücretin en azın %50 fazlası olmalı. Normal gündüz mesaisi ile gece mesaisinde de bu fark gözetilmeli.

7-) İllere göre kira yardımları yapılmalı

8-) Vergide tamamen değişikliğe gidilmeli. Çoğu meslek grubu birkaç ay maaşını aldıktan vergi dilimi %15 ten %20 ye %20 den %27 ye çıkıp maaşlarının %10-15lik dilimini vergide eritiyor. Hatta bazı memurlar %35 e çıkıp maaşlarının 3 te 1 yle vergi veriyor. Devlet memurunun bu kadar yüksek oranlarda vergi vermemesi gerek bence.

Bu şekilde herkes saatlik ücretini hesaplama derdine girecek mesai ücreti tamamen rafa kaldırılacak. Maaşlar arasında belli bir oran olacak. Belki yüzyıllık bir reform olacak.


gerçek340601
Şef
19 Aralık 2023 08:28

Madde 1 in gerekçesi; bir meslek grubunda bu çok oluyor. Mesai 8 de başlayıp 5 te bitmesine rağmen (5-6 gibi gelip gece 10-11 gibi çıkıyorlar) Hem kamu idaresi maddi yönden zarara uğramaması gerek hem de çalışanın hakkını alması gerek. Bu yönden kamu idareleri bunları yapamayacak duruma gelecek. Yaptıkları takdirde de çalışana bu kadar fazla çalışmasından dolayı haklarını verecek.


özköro
Aday Memur
19 Aralık 2023 08:55

4. Madde: Mühendislik, hekimlik ve hemşirelik vb. kariyer meslek mi? Komik çocuk seni. Eşin hemşire kendin ise mühendissin galiba.

3. Madde: Memur 137,5 alsın mühendis ise 250. Memur arkadaş ta 4 yıllık fakülte mezunu olmak şartıyla alınmış mesleğe, mühendis te 4 yıllık fakülte mezunu. Neden mühendis aynı eğitime sahip olduğu başka bir ünvanın yaklaşık 2 katı maaş alsın ki.

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