Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Aralık 2023 10:05
Maaş

Arkadaşlar adalet bakanlığına yeni başladım mübaşir olarak maaşım 21 bin yattı en az 22 bin TL deniyordu bilgisi olan var mı


memuraday-y
Şef
19 Aralık 2023 10:22

Aradaki bin TL ne fark eder ki ?

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