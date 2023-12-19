Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 11:13
Ne Yaparsa Yusuf TEKİN'den MEMNUN Oluruz ?

2 gündür yayınlanan anketlerden anlaşıldığı üzere kimse kendisinden memnun değil ve bir çok kişi de alenen memnuniyetsiz.

Peki ne yaparsa bu Bakan başarılı ve iyi bir Bakan olur Öğretmen gözünde?


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
19 Aralık 2023 11:21

menzil ve ensar başta olmak üzere tarikatları eğitim sistemine karıştırmaz, okullara sokmazsa puanını 5-6 puan yükseltirim.


Prettyhatun
Şef
19 Aralık 2023 11:26

Alan değişikliğinde tüm kadrolar açılmalı, eskiden olduğu gibi


ice.mann
Aday Memur
19 Aralık 2023 11:32

İstifa ederse.


el7bi8gü9
Aday Memur
19 Aralık 2023 11:43

gençlerde hiç bir şuur kalmamış cemaatler de olmasa okullar sirke döner kimse ne öğretmeni takar ne bir kutsalı olur. okulu da geçtim okuldan ilişikleri kesildikten sonra halka yarar değil zarar getirirler.

Sevdim-Seni, 2 saat önce

menzil ve ensar başta olmak üzere tarikatları eğitim sistemine karıştırmaz, okullara sokmazsa puanını 5-6 puan yükseltirim.


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
19 Aralık 2023 11:46

Aha geldi bir tarikat müridi...

el7bi8gü9, 2 saat önce

gençlerde hiç bir şuur kalmamış cemaatler de olmasa okullar sirke döner kimse ne öğretmeni takar ne bir kutsalı olur. okulu da geçtim okuldan ilişikleri kesildikten sonra halka yarar değil zarar getirirler.


el7bi8gü9
Aday Memur
19 Aralık 2023 11:48

tarikat müridi olmayı bir şeref saymakla beraber an itibariyle cemaat muhibbanı benim için daha doğru bir tanımlama olur.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Aha geldi bir tarikat müridi...


Prettyhatun
Şef
19 Aralık 2023 11:56

Sizin özel yaşantınıza sosyal hayatınıza tercihlerinize karışma hakkımız yok, yasal olan her faaliyet içerisinde olabilirsiniz, ancak geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizim yarınlarımız, cocuklarımız için kurduğunuz cümleler maksadını aşmaktadır, gençlere güvenimiz tam olmalıdır

el7bi8gü9, 1 saat önce

tarikat müridi olmayı bir şeref saymakla beraber an itibariyle cemaat muhibbanı benim için daha doğru bir tanımlama olur.


freef
Şef
19 Aralık 2023 11:59

Biz şunları kaybettik. Elimiz kolumuz, ayağımız iözümüz, kulağımız, beynimizi.

Yani akılcılık, adalet, hoşgörü, liyakat, çalışma, azim, motivasyon ve kanunların üstünlüğünü.

Bilmem nereden nasıl başlasak da düzeltebilsek.


Velocıraptor
Genel Müdür
19 Aralık 2023 12:55

sen böyle derken insanlık tarihinin en vasıfız oluşumuna üye kişilerde gelip burada başka türkü okuyorlar...

yazık bu ülkeye.

freef, 1 saat önce

Biz şunları kaybettik. Elimiz kolumuz, ayağımız iözümüz, kulağımız, beynimizi.

Yani akılcılık, adalet, hoşgörü, liyakat, çalışma, azim, motivasyon ve kanunların üstünlüğünü.

Bilmem nereden nasıl başlasak da düzeltebilsek.

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