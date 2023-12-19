Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 11:24
Uzman olduk, sıra başöğretmenlikte

Bugün çok şükür uzman olduk :)) alırım bi maşallahınızı öncelikle :)

Şuan uzman olanların tamamı 10 yılın üzerinde, önümüzdeki yıl uzman olan herkes başöğretmenliğe başvurabilmeli, düzenleme bu yönde olmalı


Prettyhatun
Şef
19 Aralık 2023 11:45

Beni bu kadar sevmeyin gözlerim doldu :)))

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