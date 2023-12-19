Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 11:42
EKYS yazılı sınav kalkıyor, artık sadece mülakat!!?

Belki de bu yılki Ekys yazılı sınavı çöp olacak, geçerliliği olmayacak, yine 2011-2012'deki gibi o zaman da yazılı sınav yapılmıştı, fakat mülakat getirildi, yazılı sınavının hiçbir hükmü kalmadı!!?

Yeni yönetmelik hazırlansaydı da bu belirsizlik bitseydi!!?


halis4242
Genel Müdür
19 Aralık 2023 11:46

1- İdarecilik sınavında yazılı sınav kaldırılacak yerine mülakat ile atama yapılacak.

2- Okul müdürlerine kadro verilecek. (Şu an görevlendirme olarak çalışıyorlar)

3- Göre süreler 5+5 yıl olarak güncellenecek.

4- Okul müdürleri müdür yardımcılarını inha edecek.

5- İl dışı tayin hakkı pek mümkün görünmüyor. Bu biraz Milli Eğitim Bakanlığını zorlayacak bir konu.

MEB?in bu maddeleri uygulaması kamuoyunda tepkilere neden olacaktır. Özellikle mülakat meselesi bu sebeple Yönetici Atama yönetmeliğini gecikeceğini söyleyebiliriz.

9.10.23


burkas
Daire Başkanı
19 Aralık 2023 12:06

KAYNAK M*B*D????

halis4242, 1 saat önce

1- İdarecilik sınavında yazılı sınav kaldırılacak yerine mülakat ile atama yapılacak.

2- Okul müdürlerine kadro verilecek. (Şu an görevlendirme olarak çalışıyorlar)

3- Göre süreler 5+5 yıl olarak güncellenecek.

4- Okul müdürleri müdür yardımcılarını inha edecek.

5- İl dışı tayin hakkı pek mümkün görünmüyor. Bu biraz Milli Eğitim Bakanlığını zorlayacak bir konu.

MEB?in bu maddeleri uygulaması kamuoyunda tepkilere neden olacaktır. Özellikle mülakat meselesi bu sebeple Yönetici Atama yönetmeliğini gecikeceğini söyleyebiliriz.

9.10.23

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