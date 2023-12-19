Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 11:56
eski uzman cavus

Arkadaşlar uzman çavuşluktan i̇sti̇fa edi̇p aradan beli̇rli̇ bi̇r süre geçti̇kten sonra kpss i̇le memur olarak atandim.sözleşmeli̇ destek personeli̇ olarak i̇şe başladim kadro veri̇li̇nce hi̇zmetli̇ olarak veri̇ldi̇.kadro veri̇li̇rken eski̇ uzman çavuş olmamdan dolayi farkli bi̇r kadro veri̇lmesi̇ gereki̇r mi̇ydi̇ konu hakkinda bi̇lgi̇si̇ olan yardimci olurs sevi̇ni̇ri̇m

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