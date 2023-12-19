Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 14:06
2024 ocak ayında il emri verilir mi?
Değerli hocalarım genelde Ocak döneminde il emri verilmediğini biliyorum ama bu yıl verilme ihtimali var mıdır acaba?

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