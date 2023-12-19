Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2023 14:14
Yapılan araştırmada haftada 4 gün mesai depresyonu azalttı

cuma günü resmi tatil mi ilan edilecek?

https://www.gazeteduvar.com.tr/haftada-4-gun-mesai-depresyonu-azaltti-haber-1655022


amühendis36
Aday Memur
19 Aralık 2023 14:17

https://www.ntv.com.tr/dunya/haftada-4-gun-mesai-depresyonu-azaltti-pilot-uygulama-icin-ilk-anket,x6NUB3VqwkW7xwmqAt30FA


amühendis36
Aday Memur
19 Aralık 2023 14:18

https://t24.com.tr/haber/haftada-dort-gun-mesai-depresyon-ve-kaygiyi-azaltti,1143807


amühendis36
Aday Memur
19 Aralık 2023 14:20

https://www.tgrthaber.com.tr/dunya/portekizde-haftada-4-gun-calisma-depresyonu-azaltti-2920094


amühendis36
Aday Memur
19 Aralık 2023 14:21

https://tr.euronews.com/2018/12/17/haftada-4-gun-calisma-donemi-basladi-az-stres-cok-verim


mhmt.232352
Aday Memur
19 Aralık 2023 14:23

memura düşman bi kitle var memlekette ya 4 güne düşerse eyvah eyvah


ExpertE
Daire Başkanı
19 Aralık 2023 14:42

Çok ciddi bir konu aslında stresi azaltmasının yanında verimliliğin artması, birçok ülkede pilot uygulaması olması +1 gün tatilde evden çalışma veya çağrı üzerine gelme gibi sorumluluklarla başlayabilmesi kamuya çok olumlu olarak geri dönecektir üzerinde ciddi şekilde çalışılması somut adımlar atılması gereken, özlük haklarından dahi daha önemli bir husus. Nitekim ailesine ve kendine kaliteli zaman ayıran, işlerini ve boş zamanlarını iyi organize eden çalışanın pozitif katkısı yadsınamaz bir durumdur ki birçok bilimsel araştırma ile de ortaya konmaktadır.

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