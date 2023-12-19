KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 14:41
Mimarın Adı yok

Eski netlerle ziraat mühendisliğini kazananlar bile patır patır atanırken Mimarlara tamamen kamu yolu kapanmış görünüyor yazıklar olsun verdiğimiz emeklere...

Tek suçumuz sınavda yüksek netler yapmaktı oysa...


mkarey10
Şef
19 Aralık 2023 14:48

foruma girdiğimizde karşımıza hergün ya İBBF ya Ziraat Müh başlıkları çıkıyor. Siz hiç mimarlar topluluğu, inşaat müh. topluluğu vb gördünüz mü? 80'in altında atama bekleyen, 75'e düşeceği günü sayanlar var. Bizler 90 ile atanmayı bekliyoruz.


mimarbuse
Şef
19 Aralık 2023 14:50

Meslek odaları bizi savunmuyor ordan zaten şanssızız ama biz de ne yazık ki birbirmize destek olmuyoruz. Mühendislik mimarlık gibi meslekler çok ağır şekilde itibarsızlaştırılıyor ve herkes susmuş sanki mahşer alanında yapayalnız kalmışız gibi..

mkarey10, 24 dk. önce

foruma girdiğimizde karşımıza hergün ya İBBF ya Ziraat Müh başlıkları çıkıyor. Siz hiç mimarlar topluluğu, inşaat müh. topluluğu vb gördünüz mü? 80'in altında atama bekleyen, 75'e düşeceği günü sayanlar var. Bizler 90 ile atanmayı bekliyoruz.


mimarbuse
Şef
19 Aralık 2023 14:53

Orman ve ziraat mühendisleri gibi eksi netlerle mühendislik kazananları bunun dışında tutuyorum tabi. Ne kadar az puan o kadar çok maaaşa döndü

mimarbuse, 22 dk. önce

Meslek odaları bizi savunmuyor ordan zaten şanssızız ama biz de ne yazık ki birbirmize destek olmuyoruz. Mühendislik mimarlık gibi meslekler çok ağır şekilde itibarsızlaştırılıyor ve herkes susmuş sanki mahşer alanında yapayalnız kalmışız gibi..


mkarey10
Şef
19 Aralık 2023 15:01

neyin desteği, telegram gruplarının hazırladığı ve üstünde güncelleme dahi yapılmamış listeye baktığında bir kişinin 3 kadroyu yakıp 4.kadroya yerleştiğini görüyoruz. Bunlar mı birbirine destek olacak? 2022 kpss bittiğinde kadro yakanlara sövenler (ki bizzat şahidim) 3 kadro yaktılar. Hatta öyle ileri gidenler olmuş ki başkasına yanlış bilgi verip kadroya konmuş. Bu karakter yoksunlarıyla mı birlik olacaksınız. Öğretmenlere, iibf'ye, ziraat müh, orman müh, su müh. helal olsun. Tebrik ediyorum hepsini.

mimarbuse, 22 dk. önce

Meslek odaları bizi savunmuyor ordan zaten şanssızız ama biz de ne yazık ki birbirmize destek olmuyoruz. Mühendislik mimarlık gibi meslekler çok ağır şekilde itibarsızlaştırılıyor ve herkes susmuş sanki mahşer alanında yapayalnız kalmışız gibi..

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