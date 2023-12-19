Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2023 16:00
Sosyal Denge Tazminatı

https://www.memurlar.net/haber/1086759/bursa-buyuksehir-belediyesi-memuruna-tavan-dan-destek.html


sosyalgüvenlik000
Aday Memur
19 Aralık 2023 16:14

Sizce belediyelerde memurlara ödenen sosyal denge tazminatının gerekçesi nedir. Diğer Kurumlarda çalışanlardan çok daha fazla çalışmaları mı? Yoksa çok daha muhtaç olmaları mı?

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