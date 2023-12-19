Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Aralık 2023 16:07
Sağlık Bakanlığı Eş Durumu Tayini

Sağlık Bakanlığına 2022 Şubat ayinda Kahramanmaraş?a atanan fizyoterapistim. 2023 Mayıs ayında 7433 nolu kanunla kadroya geçtim. Eşim MEB?de Yalova?da 10 yıldır görev yapan kadrolu öğretmen. Eş durumu tayiniyle eşimin yanına Yalova?ya gitmek istiyorum. Dilekçe verip gidebilir miyim? Bölge farkı olması sorun olur mu? 3 yıl beklememe gerek var mı yoksa hemen gidebilir miyim? Aranızda benim gibi olup tayini çıkan oldu mu? Yardımcı olursanız memnun olurum.

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