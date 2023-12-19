Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


19 Aralık 2023 16:11
Türksat Personel Alımı

Herkese merhaba,

Geçen aylarda Türksat'a başvurusunu yaptığım Yapı İşleri Destek Personeli alımında mülakata çağrılıyorum. Şu an başka bir kurumda çalışıyorum ama kurumda sıkıntı yaşadığımdan ayrılmak istiyorum. Aynı veya benzer pozisyonda çalışan arkadaşlar işaret bırakırlarsa özelden yazayım bilgi almak için. Ona göre rapor almaya çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim.

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