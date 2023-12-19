Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


19 Aralık 2023 16:47
Yıllık izin hakkında

Merhaba arkadaşlar gsb?na 25-11-2022 tarihinde atandım ve 1 senemi doldurdum. Ancak yıllık iznim henüz girişi yapılmamış böyle bir şey olabilir mi? İdari memurlar Ocak ayında giriş yapılacak diyor neden böyle bir şey olur bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ?

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