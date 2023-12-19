Yıllık izin hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : nayzen
Çok Yazılan Konular
Sözlük
suç samur kürk olsa kimse sırtına almaz 1 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 2 Marie Antoinette 1 Aşk gerçekten var mı 1 her şey güzel olacak 3 dünyanın en berbat yemeği seçilen yemek 1 kaybolan yıllar 3 turk dedektif 2 televizyonların en çok özlenen haber spikerleri 2 banyo yapmak yerine sürekli parfüm sıkmak 5
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi