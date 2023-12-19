Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Aralık 2023 16:56
Mutlu musunuz?

Polisler için düşünülen taslak medyaya sızdı. Polisin yalının 60'a çıkarılmasından başka birşey yok. O da zorunlu olacak. İsteğe bağlı değil. Polise şöyle haklar verilecek, yok böyle haklar verilecek diye algı yayanlar! Mutlu musunuz? Düzenlenen taslakta polis lehine hiç bir şey yok. Zaten beklemiyordum. Özellikle şu "Şükürcüler" Kına yakabilirsiniz.


sükürcüdayi
Aday Memur
19 Aralık 2023 17:12

Dünde yazmıştım o taslaktan sadece 60 yaş şartı çıkar diye benim için hiç şaşırtıcı olmadı bu hükümet hiç bir zaman polisi düşünmedi


dryddddddd
Aday Memur
19 Aralık 2023 17:16
bu meslek artık yapılmaz gece çalış,maaş ayaklar altında,iti kopuğu pisliği uğraş,amir takımının egosu.bir tane olumlu yanı kalmadı bu mesleğin

musedes
Aday Memur
19 Aralık 2023 17:25
ya sen nasıl bir yaratiksin daha ne bir resmi taslak gördün ne bir bok gördün sadece taslak denilen bir sayfanın bir kısmını gördün hangi hakla milleti sucluyorsun.

samet75
Aday Memur
19 Aralık 2023 17:43
ortada bişey yok ayıptır ortalığı karıştırıyorsun

iamapoliceman
Daire Başkanı
19 Aralık 2023 17:43
polisin ne farkı kalacak diğer memurdan? isyan etmeden adam akıllı soruyorum bilen birisi düzgünce anlatsın. gece mesai kavramı bizde var, silahlı resmi kıyafet bizde var, ikinci bir emir bizde var, tayin bizde var, sırf polislik yapıyorsun diye kör kurşuna gitme ihtimali bizde var, haftada 240 saat mesai bizde var... bu saydıklarım hiçbiri diğer memurlarda yok o zaman benim farkım ne olacak?
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı2024 Genel AtamaEmeklilik yaşı 60 oluyorEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.En düşük maaş polistePoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verEgm Fetö idari soruşturmaEmeklilik yaşımın yüksetilmesini istemiyorum.Yeni torba yasaEmekli yaşı yükseliyor

Sözlük

brezilya kapısı 1 istanbul depremi sonrası kaçış planları 1 altı açık tencereden kaç kilometre uzaklaşabilirsiniz 1 dugong 1 vizyon 1 Halka Arz 3 emil michel cioran 3 elekle su taşımak 2 zaman ve zemin meselesi 2 sevil atasoy 1

Son Haberler

MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusunu yakaladıTogg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendiKazada ağır yaralanan İKM, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybettiBorsa günü düşüşle tamamladıSinema sanatçısı Cevdet Arıkan vefat etti

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi