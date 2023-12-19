Mutlu musunuz?

ya sen nasıl bir yaratiksin daha ne bir resmi taslak gördün ne bir bok gördün sadece taslak denilen bir sayfanın bir kısmını gördün hangi hakla milleti sucluyorsun.

ya sen nasıl bir yaratiksin daha ne bir resmi taslak gördün ne bir bok gördün sadece taslak denilen bir sayfanın bir kısmını gördün hangi hakla milleti sucluyorsun.