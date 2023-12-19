Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Aralık 2023 17:06
Çkys düştükten sonra işe başlama

Merhaba arkadaşlar. Askerden döndükten sonra işe başlama dilekçesi verdim. Bugün çkys ye düştüm. İşe hemen yarın başlamak zorunda mıyım? Yoksa perşembe günü de başlayabilir miyim ?

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak İller arasıLisans Tamamlama ve Tekniker Olarak Ünvan Değişikliğiocakta belli olur mu atama ?Akıl sağlığı raporuokul hemsireligiİstifa sonrası yeniden atama2022 istifa sonrası atama bekleyenlerKırsal Alanda Derece/Kademe İlerlemesiBecayişİller arası tayin

Sözlük

sevil atasoy 1 elma 5 Halka Arz 3 aziz nesin 1 kürek balığı 1 kaybolan yıllar 3 dört halife 1 yıldız sarayı 1 dünyanın en berbat yemeği seçilen yemek 1 hipnoz 2

Son Haberler

MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusunu yakaladıTogg dolandırıcılarının 10 yıla kadar hapsi istendiKazada ağır yaralanan İKM, 34 günlük yaşam mücadelesini kaybettiBorsa günü düşüşle tamamladıSinema sanatçısı Cevdet Arıkan vefat etti

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi