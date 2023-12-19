KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 17:44
Sermaye Piyasası Kurulu-SPK Mülakat

Arkadaşlar merhaba, spk mülakatları 27 kasım-1 aralık arasında yapıldı. ama sonuçlar hala açıklanmadı. Yarında merkezi yerleştirmeler başlayacak ona göre tercih yapacağım. Herhangi bir bilgisi olan veya kurumu arayıp bilgi alan oldu mu acaba?

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