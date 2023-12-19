Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2023 18:56
15 Günlük Fark
Arkadaşlar sadece bilen cevaplarsa sevinirim. Ocak 1 den 15'ne kadar olan maaş Farkları nasıl olacak ? Seyyanen vs hepsi dahil mi

Rafaello
Aday Memur
19 Aralık 2023 19:06
Hepsi dahil

Prettyhatun
Şef
19 Aralık 2023 19:31

15 değil 14 günlük fark, herşey dahil olacak


murat_326
Şube Müdürü
19 Aralık 2023 19:58

Evli çocukluysan ortalama 14 günlük farka 5500 alırsın

Zam ocakta %50

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