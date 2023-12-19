Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Aralık 2023 19:18
Eş Durumu Hakkında bilgi

Öncelikle Herkesin işi gücü rast gitsin Allah Kolaylık versin. Eş durumu ile ilgili sürekli olumsuz dönüşler alıyorum. Eşim kadrolu öğretmenliğe 4 ay önce geçti yeni nikah yaptık memleketim olan Hatay'da görev yapıyor eş durumu sonucu olumsuz olacak deniliyor. Akıbeti ne olur bilgisi olan meslektaşlarım yazarsa memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.


ahmet7174
Aday Memur
19 Aralık 2023 19:37
Personel 1 kereliğine eşine tabi olabiliyor. sen Hatay'a git göndermek zorundalar
Toplam 1 mesaj

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