kurum değişikliği

Öncelikle herkese merhabalar. hali hazırda 8 yıllık polis memuruyum . Yakın zamanda bir devlet bankasının sınavına girip kazandım. Önümde iki yol var istifa edip kamu bankasında görev yapmak veya polisliğe devam etmek. Siz olsaydınız ne yapardınız. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

Öncelikle herkese merhabalar. hali hazırda 8 yıllık polis memuruyum . Yakın zamanda bir devlet bankasının sınavına girip kazandım. Önümde iki yol var istifa edip kamu bankasında görev yapmak veya polisliğe devam etmek. Siz olsaydınız ne yapardınız. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.