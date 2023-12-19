Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Aralık 2023 19:28
kurum değişikliği
Öncelikle herkese merhabalar. hali hazırda 8 yıllık polis memuruyum . Yakın zamanda bir devlet bankasının sınavına girip kazandım. Önümde iki yol var istifa edip kamu bankasında görev yapmak veya polisliğe devam etmek. Siz olsaydınız ne yapardınız. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

Fırtına6655
Aday Memur
19 Aralık 2023 19:36
trol musun kardesim 8 yılda hiç mi polisligin kahrını,çilesini görmedin polis hariç her şey olabiliyorsan arkana bile bakma

Kemalaydın55
Aday Memur
19 Aralık 2023 19:38

Gaç Gaç Gaç :)

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı2024 Genel AtamaEmeklilik yaşı 60 oluyorEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.En düşük maaş polistePoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verEgm Fetö idari soruşturmaEmeklilik yaşımın yüksetilmesini istemiyorum.Yeni torba yasaEmekli yaşı yükseliyor

Sözlük

Aşk gerçekten var mı 1 emil michel cioran 3 dört halife 1 Çamaşır kurutma makinesi 7 intihar 2 ekşisözlük 3 mutluluk denince akla hemen onun adı gelir 4 zaman ve zemin meselesi 2 güne bir söz bırak 2 çözüm 1

Son Haberler

Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile görüştüRTÜK: Spor programlarına çeki düzen gelecekİsrail kabinesinde 'camide hoparlörlerden Yahudi duası okunması' krize neden olduEşini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbetMerkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi