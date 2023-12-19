Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Aralık 2023 19:30
eş durumu
eş durumu ile geldiğim ilde eşim istifa etti benim iller arası tayine başvurabilmem için eş durumu ile geldiğim ilde ne kadar süre çalışmam gerekir ?

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