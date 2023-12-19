eş durumu ile geldiğim ilde eşim istifa etti benim iller arası tayine başvurabilmem için eş durumu ile geldiğim ilde ne kadar süre çalışmam gerekir ?

eş durumu ile geldiğim ilde eşim istifa etti benim iller arası tayine başvurabilmem için eş durumu ile geldiğim ilde ne kadar süre çalışmam gerekir ?