Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 19:43
Tarım Bakanlığı Sözleşmeli Tayinleri ne zaman yapılacak?

Tarım Bakanlığı alımı açıklandı. Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre Tayin olacak mı, ne zaman yapılacak?

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