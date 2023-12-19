Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Aralık 2023 21:21
Liselerde yeni ortak sınav kazanımlarını yetiştirememe halinde sınavı nasıl yapmak gerekir?

Liselerde ortak sınav sistemine geçildi, İl ve ilçe hatta ülke genelinde. Ancak bazı branşlarda il zümrelerinde belirlendiği üzere sınavlara ilişkin birkaç kazanım işlenememiş, yetişmemiş. Yetiştirme şansı da yok gibi. Bu durumda ne yapılmalıdır? Esas mevzu şu: (Öğretim programlarında işlenecek kazanımların belli bir ağırlığı, süresi var. Buna göre yıllık plan yapılmalı ancak herhalde il zümresinde seçilen başkan veya başkanlar bunu bilmiyor veya es geçiyor ki veya hızlı ders anlatıyor ki normalde yetişmeyecek, öğretim programında belirtilen süreden de ileriden kazanımların sorulabileceği bir tablo hazırlanmış.) Kanaatim o ki, ya işlenmemiş kazanımlardan soru sormayalım ve puanlamayı ona uygun yapalım. Örneğin 10 değil 7 soru soralım. Veya işlenmemiş 3 kazanım mesela, onun yerine evvelden işlenmiş olan 3 kazanımdan soru soralım. Bu durumda olan arkadaşlar var mıdır? Ne düşünürler acaba? Biraz uzun oldu, kusura bakmayın.

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