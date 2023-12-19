Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Aralık 2023 22:02
osmaniye devlet hastanesi iller arası tayin

iller arası tayinde osmaniye devlet hastanesi düşünüyorum maaş ve şehir hakkında bilgisi olan var mı

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