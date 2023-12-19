KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 22:26
MEB BÜRO MEMURU ALIMI HK.

Meb büro perspneli alımları daha önce nasıl yapılıyordu bulamadım. Bir dahaki atama 4001'den mi olacak sizce? Yine benzer sayılarla alım görür müyüz?

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