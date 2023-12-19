KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Aralık 2023 23:30
Kpssye hazırlanmak sizce mantıklı mı?

Merhabalar,

Ben 2019 Harita mühendisliği mezunuyum. Sahada veya şantiyede kendimi gelistirmedim gerek fiziksel uyumsuzluk, gerek kadın olmamdan mütevellit (projesel bazda kalacak yer problemi yasaniyor). Bu sürecte kendimi satış ve dış ticaret üzerinde gelistirdim. Ancak geldiğim noktada (29 olacağım 1 ay sonra) yaşam stardartlarimdan ve sosyal haklarımdan memnun değilim. Kpss ye hazırlanmayı düşünüyorum, ancak o kadar az atama var ki. Senede 20 kisi ataniyor sanirim yanlış hatırlamiyorsam ve torpilim vs de yok. Bu konuda beni en çok düşündüren şey tarih, asla hafızam iyi değil ve tamamen sözel bir ders calışamıyorum ne yazık ki. Bu yüzden 90lı puanlar cok imkansız gözüküyor gözüme. Lakin özel sektörde devam edecek mental gücü ve psikolojiyi kendimde bulamıyorum artık. Sizce bu şartlarda kpssye bir şans vermeli miyim? Yoksa senede 20 atama yapilan bir bölüm için hiç girişmeyeyim mi? Fikirleriniz benim için değerli, çok hakim değilim kpss işleyişine çünkü. Yardımcı olursanız sevinirim :)


Atanamayanmuhendis06
Aday Memur
19 Aralık 2023 23:33
Hocam şuan ki durumunuzdan memnun değilseniz hiçbirşey için geç değil yaparsınız
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