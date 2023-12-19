Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Aralık 2023 23:53
Kamu Mühendisleri Platformu

https://x.com/kaMUhendisleri/status/1737207701258518534?s=20

Tüm kamu mühendislerin takip etmesi gereken hesaplardan biri olmalı bence

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