Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


19 Aralık 2023 23:58
RAPOR VE MAAŞ KESİNTİSİ..

ben merkezde görevliyim.camim yaklaşık olarak 1 km uzaklıkta ve arabam yok günde 5 vakit gider gelirim .6 gün boyunca git gel 55 veya 60 km yapıyor.En sonunda rahatsızlandım diz kapaklarım. ayak bileklerim ve ayak parmaklarım sancımaya başladı.Namaz kıldırırken ayak baş parmağimı bükemez hale geldi. ortapedı doktoruna gittim film cekti ve dizlerimde ayaklarımda kıkırdak ezilmesi olduğunu söyledi sonunda bana bir ay boyunca oturarak namaz kılmam gerektiğini söyledi böylece ayaklarım, dizlerim dinlenecek ve toparlayacakmışım.

muftuluğe gittiğimde bana 7 günü aştığı için maaştan kesinti yapılacağını söylediller.iyi de görev yapamaz durumdayım ve görev yaparken kıkırdaklarım ezildi .grıp nezle değilki bu.

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