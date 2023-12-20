Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2023 00:26
İLLER BANKASI

Özelleştirme sonrası havuza düşen bir memur iller bankasına geçme ihtimali varmıdır?

cevaplar için şimdiden teşekkürler.

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