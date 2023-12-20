Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 01:57
Kamudaki dümdüz memurların maaş düzenlemesi.

DÜZ MEMUR arkadaslarimizin maaslarinin iyilestirilmesi ve gerekçeli talepleri bu baslik altında dile getirilebilir. Zira her meslek kolu bir şeyler istiyor. Memuriyette genel anlamda basli basina bir meskek kolu olmasi sebebiyle talelpler dile getirilsin.

Başlıyorum..

Her memur arkadasa evrak sorunlulugu başlığı altinda ek ödenek açılmasını talep ediyorum.

İsteyenin bir yüzü kara vermeyinin bin yüzü demisler :)

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