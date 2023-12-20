GİH'ten, başka kuruma Mühendis olarak naklen atama

Merhabalar... İçişleri bakanlığında bilgisayar işletmeni kadrosunda memurum.... Aynı zamanda mühendislik fakültesi mezunuyum...Kurumlar arası geçiş ile Tarım bakanlığına mühendis olarak naklen geçiş yapabilir miyim, böyle bir imkanım var mı?

İzlenecek yol hakkında bilgi vermek için bilgisayar, ya da VHKi kadrosundan, başka kurumun mühendislik kadrosuna geçiş yapanlar ya da bu konuda bilgisi olan arkadaşlar var mıdır? Teşekkürler...